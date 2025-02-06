Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu

Mức lương 6 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chế độ bảo hiểm; - Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn; - Chính sách tăng lương phù hợp với năng lực; - Hỗ trợ công tác phí, phụ cấp; - Cơ hội thăng tiến nhanh; - Nghỉ phép năm theo quy định., Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 13 Triệu

1. Hiểu biết về sản phẩm

- Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm Công ty/ Sản phẩm tương tự/ Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh;

- Thuộc tất cả các mã sản phẩm của công ty.

2. Thực hiện bán hàng

- Tư vấn và giải thích đúng, đầy đủ, trung thực về sản phẩm của Công ty với khách hàng;

- Tiếp cận hệ thống khách hàng tại khu vực được giao để phát triển kênh phân phối, bán sản phẩm Café, nhượng quyền Café;

- Tập trung vào phát triển các thị trường hiện có và mở rộng đối tượng khách hàng mới;

- Thu thập dữ liệu về người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và điều kiện thị trường.

3. Báo cáo

- Lên kế hoạch làm việc hằng ngày;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tuần, tháng theo qui định.

4. Nhiệm vụ khác

- Tham gia họp định kỳ với phòng kinh doanh để trao đổi công việc: triển khai công việc mới và rút kinh nghiệm công việc đã qua.

- Thu hồi công nợ khách hàng do mình quản lý hoặc do bộ phận quản lý chỉ định.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ độ tuổi 18 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt;

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

- Có kinh nghiệm là lợi thế; ưu tiên làm trong lĩnh vực F&B, FMCG, ngành trà, cà phê, ...

- Am hiểu về cà phê, kênh phân phối hàng hóa sản phẩm và hàng hóa tiêu dùng;

- Có khả năng giao tiếp tốt sẽ truyền đạt thông tin rõ ràng, tăng độ tin cậy và thu hút khách hàng;

- Tư duy, linh hoạt nhạy bén trong mọi tình huống phát sinh;

- Thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office.

Tại Công ty cổ phần Viva International Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 13 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viva International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin