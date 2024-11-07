Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số H.54 đường Dương Thị Giang, Phương Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Kinh doanh phần mềm

Thu thập, tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng; giới thiệu, tư vấn giải pháp và sản phẩm CNTT của Công ty: Phần mềm Bảo hiểm, Phần mềm nhân sự, dịch vụ hợp đồng điện tử

Chủ động lên kế hoạch công việc tuần, tháng và thực thi dưới sự hỗ trợ của Trưởng nhóm, Trưởng Phòng.

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng

Tham gia xây dựng và báo giá, phối hợp với các bộ phần tài chính, bộ phận kỹ thuật để báo giá hợp lý.

Nam/ Nữ tuổi từ 21 trở lên.

Tốt nghiệp cao đẳmg trở lên.

Sử dụng internet và Microsoft office thành thạo, tư duy logic tốt.

Khả năng giao tiếp đàm phán tốt, nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe, chịu áp lực tốt.

Kinh nghiệm trên 6 tháng trong lĩnh vực sale và telesales là một lợi thế.

Khả năng chịu áp lực cao, thích nghi và làm việc nhóm tốt.

Hiểu biết về phần mềm hoặc có kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ, có cơ hội đề xuất, phát triển ý tưởng & thăng tiến cao, xét tăng lương theo năng lực

Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng + phụ cấp (Lương cứng 5tr – 9tr tùy mức level) (Lương cứng tính theo số công đi làm trong tháng, tổng thu nhập trung bình từ 8 -20tr)

Các chính sách khác theo quy định của nhà nước: 12 ngày phép/năm, đóng BHXH, các khoản hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, xăng xe, điện thoại di động, sim điện thoại, ...

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn

Du lịch công ty hàng năm, teabreak hàng tuần, tổ chức các chương trình sinh nhật tập thể

Đóng BHXH khi trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

