Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Kinh doanh phần mềm

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số H.54 đường Dương Thị Giang, Phương Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Thu thập, tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng; giới thiệu, tư vấn giải pháp và sản phẩm CNTT của Công ty: Phần mềm Bảo hiểm, Phần mềm nhân sự, dịch vụ hợp đồng điện tử
Chủ động lên kế hoạch công việc tuần, tháng và thực thi dưới sự hỗ trợ của Trưởng nhóm, Trưởng Phòng.
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng
Tham gia xây dựng và báo giá, phối hợp với các bộ phần tài chính, bộ phận kỹ thuật để báo giá hợp lý.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 21 trở lên.
Tốt nghiệp cao đẳmg trở lên.
Sử dụng internet và Microsoft office thành thạo, tư duy logic tốt.
Khả năng giao tiếp đàm phán tốt, nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe, chịu áp lực tốt.
Kinh nghiệm trên 6 tháng trong lĩnh vực sale và telesales là một lợi thế.
Khả năng chịu áp lực cao, thích nghi và làm việc nhóm tốt.
Hiểu biết về phần mềm hoặc có kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ, có cơ hội đề xuất, phát triển ý tưởng & thăng tiến cao, xét tăng lương theo năng lực
Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng + phụ cấp (Lương cứng 5tr – 9tr tùy mức level) (Lương cứng tính theo số công đi làm trong tháng, tổng thu nhập trung bình từ 8 -20tr)
Các chính sách khác theo quy định của nhà nước: 12 ngày phép/năm, đóng BHXH, các khoản hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, xăng xe, điện thoại di động, sim điện thoại, ...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn
Du lịch công ty hàng năm, teabreak hàng tuần, tổ chức các chương trình sinh nhật tập thể
Đóng BHXH khi trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà khách ATS số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

