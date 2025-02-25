Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 7 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm Khách hàng.

- Xử lý Đơn Hàng: Tiếp nhận - Tư vấn - Cùng BP thiết kế lên ý tưởng - Hợp đồng - Giao Hàng - Thanh Lý

- Chăm sóc Khách hàng trước, trong và sau khi kết thúc đơn hàng

- Kết hợp với các phòng ban, vị trí trong công ty để triển khai, thực hiện mục tiêu chung.

- Tổng hợp báo cáo và đánh giá.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ trên 24 tuổi

- Có kinh nghiệm trên 1 năm

- Chăm chỉ - Trung thực – Trách nhiệm

- Có laptop cá nhân, phương tiện di chuyển, điện thoại smartphone để phục vụ công việc

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Google Drive, Email...

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 6.000.000đ – 8.000.000đ - 10.000.000đ + %HH (Thu nhập từ khoảng 12.000.000đ – 20.000.000đ).

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại

- Được tham gia BHXH sau khi ký hđ chính thức

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, tết, du lịch........

- Cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm với những văn phòng đại diện ở HCM và Đà nẵng.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

