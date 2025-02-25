Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 7 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

- Tìm kiếm Khách hàng.
- Xử lý Đơn Hàng: Tiếp nhận - Tư vấn - Cùng BP thiết kế lên ý tưởng - Hợp đồng - Giao Hàng - Thanh Lý
- Chăm sóc Khách hàng trước, trong và sau khi kết thúc đơn hàng
- Kết hợp với các phòng ban, vị trí trong công ty để triển khai, thực hiện mục tiêu chung.
- Tổng hợp báo cáo và đánh giá.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ trên 24 tuổi
- Có kinh nghiệm trên 1 năm
- Chăm chỉ - Trung thực – Trách nhiệm
- Có laptop cá nhân, phương tiện di chuyển, điện thoại smartphone để phục vụ công việc
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Google Drive, Email...
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 6.000.000đ – 8.000.000đ - 10.000.000đ + %HH (Thu nhập từ khoảng 12.000.000đ – 20.000.000đ).
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại
- Được tham gia BHXH sau khi ký hđ chính thức
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, tết, du lịch........
- Cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm với những văn phòng đại diện ở HCM và Đà nẵng.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 316 phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

