Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nghỉ Phép, Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty (Sinh nhật, Team Building 1

- 2lần/năm,…..)

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định Công ty., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Khai thác và tìm kiếm thông tin Khách hàng có nhu cầu thiết kế thi công hoàn thiện nội thất (Văn phòng làm việc, Biệt thự, nhà ở, khách sạn. Bệnh viện….)
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, tâm lý/thị hiếu Khách hàng., xu hướng trong lĩnh vực thiết kế nội thất.
- Phân tích và lựa chọn Khách hàng mục tiêu;
- Thu thập thông tin Khách hàng., xây dựng cơ sở dữ liệu Khách hàng.
- Trực tiếp liên hệ với Khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của Công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ.
- Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng, bàn giao sản phầm với Khách hàng sử dụng dịch vụ;
- Tham gia công tác quyết toán, thu hồi công nợ.
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại, giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của Công ty đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng.
- Chăm sóc Khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ và tương tác với Khách hàng, thúc đẩy họ giới thiệu và tái sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành kinh tế khác.
- Kinh nghiệm: Từ 1-2 năm tại vị trí tương đương.
- Có kiến thức về sản phẩm, thị trường, ưu tiên lĩnh vực Kiến Trúc - Nội Thất.
- Có Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, đàm phán tốt, phát hiện và xử lý vấn đề nhanh chóng, sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
- Nhanh nhẹn, hòa đồng có giọng nói rõ ràng truyền cảm, tự tin.
- Ngoại hình ưa nhìn.
- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.
- Có khả năng họat động độc lập, nhóm.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, tòa nhà Detech Tower, số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

