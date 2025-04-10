Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3

- 5 nguyễn Văn Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Giới thiệu & tư vấn sản phẩm của công ty (Xe tải Shacman, Faw...) cho khách hàng.
Chủ động tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, sắp xếp lịch hẹn.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 6 tháng về lĩnh vực kinh doanh không giới hạn ngành nghề, ưu tiên B2B
Ưu tiên các viên từng làm qua showroom về xe là một lợi thế
Trường hợp Ứng viên Không có kinh nghiệm công ty sẽ được đào tạo 100%.
Có kỹ năng tư vấn bán hàng tốt, chủ động trong việc tìm kiếm, tiếp cận & mở rộng khách hàng.
Ứng viên đã có kinh nghiệm mảng bán hàng xe tải là một lợi thế.

Tại Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản :6 -9 tr (thảo thuận) + hoa hồng + thưởng vượt doanh số (Thu nhập từ 20.000.000 đến 40.000.000 theo năng lực cá nhân);
Đối với nhân sự có kinh nghiệm mảng xe tải sẽ thỏa thuận mức lương cứng phù hợp theo năng lực.
Được hỗ trợ công tác phí: Nơi ở, tiền cơm, tiền điện thoại, xăng xe.
Thưởng theo phúc lợi của công ty, thưởng lương tháng thứ 13.
Nghỉ lễ, tết theo chế độ nhà nước.
Du lịch: Hàng năm 1-2 lần theo chế độ công ty.
Tăng lương định kỳ theo thâm niên gắn bó với công ty.
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được đào tạo về đúng chuyên môn công ty trước khi làm việc, cơ hội phát triển bản thân, lãnh đạo đội nhóm.
Có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa, đào tạo miễn phí của Công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động & sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang

Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 18B, TTDV ô tô Long Biên, Số 3-5 nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

