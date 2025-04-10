Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

· Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp thiết bị, vật tư ngành nước.

· Hỏi hàng, đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán trong nước/xuất nhập khẩu.

· Kiểm tra chất lượng hàng trước khi xuất kho của Nhà cung cấp.

· Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, sau thông quan.

· Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan đến thanh quyết toán Hợp đồng.

· Phối hợp cùng khối dự án hoàn thiện hồ sơ giấy tờ hàng hóa để nghiệm thu công trình.

· Yêu cầu Nhà cung cấp thực hiện chính sách bảo hành sau bán hàng cho dự án.

· Mở rộng NCC mới, tìm kiếm sản phẩm mới, đại diện thương mại cho các Hãng nước ngoài.

· Tổng hợp, báo cáo định kỳ và công việc khác theo yêu cầu.