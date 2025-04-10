Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà UDIC COMLEX, N04 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Viet Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 700 - 1 USD
· Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp thiết bị, vật tư ngành nước.
· Hỏi hàng, đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán trong nước/xuất nhập khẩu.
· Kiểm tra chất lượng hàng trước khi xuất kho của Nhà cung cấp.
· Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, sau thông quan.
· Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan đến thanh quyết toán Hợp đồng.
· Phối hợp cùng khối dự án hoàn thiện hồ sơ giấy tờ hàng hóa để nghiệm thu công trình.
· Yêu cầu Nhà cung cấp thực hiện chính sách bảo hành sau bán hàng cho dự án.
· Mở rộng NCC mới, tìm kiếm sản phẩm mới, đại diện thương mại cho các Hãng nước ngoài.
· Tổng hợp, báo cáo định kỳ và công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, thương mại, kỹ thuật
- Tiếng Anh thành thạo
- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
- Ưu tiên: có kinh nghiệm mua sắm vật tư, thiết bị các dự án xử lý nước, có kinh nghiệm giao dịch xuất nhập khẩu.
