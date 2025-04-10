Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG
- Hà Nội: 1A4 Đấm Trấu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ
Kết nối và phát triển mối quan hệ với các công ty lữ hành, doanh nghiệp.
Nắm rõ nhu cầu của phân khúc khách hàng là các công ty lữ hành và doanh nghiệp nhằm đáp ứng vượt quá mong đợi khách hàng.
Phân tích tiềm năm thị trường hiện tại/ xu hướng, phối hợp tất cả các hoạt động để duy trì và tăng doanh thu thông qua việc tăng công suất phòng và tối ưu giá.
Triển khai thực hiện các hợp đồng
Các công việc khác theo yêu cầu của DOSM
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và am hiểu về du lịch;
Chủ động trong công việc, chăm chỉ;
Khả năng phân tích, nhạy bén với từng đối tượng khách hàng
Cẩn trọng, tỉ mỉ, trung thực. Đam mê và mong muốn gắn bó với nghề
Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, % doanh thu nếu đạt công suất
Hỗ trợ ăn trưa, và các chi phí khác theo quy định của Công ty
Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm do văn phòng tổ chức
Được hưởng chính sách ưu đãi giảm khi sử dụng các dịch vụ của thương hiệu Indochina Sails
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN được áp dụng theo luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
