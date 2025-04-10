Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A4 Đấm Trấu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ

Kết nối và phát triển mối quan hệ với các công ty lữ hành, doanh nghiệp.

Nắm rõ nhu cầu của phân khúc khách hàng là các công ty lữ hành và doanh nghiệp nhằm đáp ứng vượt quá mong đợi khách hàng.

Phân tích tiềm năm thị trường hiện tại/ xu hướng, phối hợp tất cả các hoạt động để duy trì và tăng doanh thu thông qua việc tăng công suất phòng và tối ưu giá.

Triển khai thực hiện các hợp đồng

Các công việc khác theo yêu cầu của DOSM

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Có kiến thức và am hiểu về du lịch;

Chủ động trong công việc, chăm chỉ;

Khả năng phân tích, nhạy bén với từng đối tượng khách hàng

Cẩn trọng, tỉ mỉ, trung thực. Đam mê và mong muốn gắn bó với nghề

Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh

Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, % doanh thu nếu đạt công suất

Hỗ trợ ăn trưa, và các chi phí khác theo quy định của Công ty

Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm do văn phòng tổ chức

Được hưởng chính sách ưu đãi giảm khi sử dụng các dịch vụ của thương hiệu Indochina Sails

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN được áp dụng theo luật lao động hiện hành

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG

