Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1A4 Đấm Trấu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ
Kết nối và phát triển mối quan hệ với các công ty lữ hành, doanh nghiệp.
Nắm rõ nhu cầu của phân khúc khách hàng là các công ty lữ hành và doanh nghiệp nhằm đáp ứng vượt quá mong đợi khách hàng.
Phân tích tiềm năm thị trường hiện tại/ xu hướng, phối hợp tất cả các hoạt động để duy trì và tăng doanh thu thông qua việc tăng công suất phòng và tối ưu giá.
Triển khai thực hiện các hợp đồng
Các công việc khác theo yêu cầu của DOSM

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Có kiến thức và am hiểu về du lịch;
Chủ động trong công việc, chăm chỉ;
Khả năng phân tích, nhạy bén với từng đối tượng khách hàng
Cẩn trọng, tỉ mỉ, trung thực. Đam mê và mong muốn gắn bó với nghề

Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh
Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, % doanh thu nếu đạt công suất
Hỗ trợ ăn trưa, và các chi phí khác theo quy định của Công ty
Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm do văn phòng tổ chức
Được hưởng chính sách ưu đãi giảm khi sử dụng các dịch vụ của thương hiệu Indochina Sails
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN được áp dụng theo luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 02, Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

