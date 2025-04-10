Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT5
- 12 Ngoại Giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng từ khách hàng, cập nhật lên phần mềm
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm dịch vụ
Liên hệ, tư vấn khách hàng tiềm năng theo Data công ty cung cấp
Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng theo lịch trình
Thực hiện các báo cáo theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ (23-30 tuổi)
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: có 02 năm tại vị trí tương đương
Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: có 02 năm tại vị trí tương đương
Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ ăn trưa miễn phí tại nơi làm việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động lương phép, thưởng+quà các lễ, Tết.....
Hoạt động công đoàn: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ngày lễ, Tết ...
Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo quy định của công ty
Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về công việc với các tổ chức uy tín.
Phát triển: được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc
Được trang bị đồng phục, máy tính, thiết bị và các công cụ làm việc
Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động lương phép, thưởng+quà các lễ, Tết.....
Hoạt động công đoàn: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ngày lễ, Tết ...
Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo quy định của công ty
Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về công việc với các tổ chức uy tín.
Phát triển: được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc
Được trang bị đồng phục, máy tính, thiết bị và các công cụ làm việc
Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI