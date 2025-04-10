Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5 - 12 Ngoại Giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng từ khách hàng, cập nhật lên phần mềm

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm dịch vụ

Liên hệ, tư vấn khách hàng tiềm năng theo Data công ty cung cấp

Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng theo lịch trình

Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ (23-30 tuổi)

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm: có 02 năm tại vị trí tương đương

Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ ăn trưa miễn phí tại nơi làm việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động lương phép, thưởng+quà các lễ, Tết.....

Hoạt động công đoàn: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ngày lễ, Tết ...

Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo quy định của công ty

Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về công việc với các tổ chức uy tín.

Phát triển: được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

Được trang bị đồng phục, máy tính, thiết bị và các công cụ làm việc

Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

