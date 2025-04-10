Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa Technosoft, 8/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận danh sách khách hàng tiềm năng từ bộ phận Marketing, chủ động liên hệ tư vấn và giới thiệu các khóa học liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI Marketing, AI Content, AI Kinh doanh online) do công ty cung cấp.
Hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của khách hàng để đề xuất khóa học phù hợp, mang lại giá trị thiết thực.
Duy trì, xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng nhằm tạo dựng sự tin tưởng và tăng tỉ lệ khách hàng quay lại.
Theo dõi, hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình tham gia khóa học: nhắc lịch học, tư vấn lộ trình học, giải đáp thắc mắc và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo trải nghiệm học tập của khách hàng đạt chất lượng tốt nhất.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao theo tháng/quý và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, sales, chăm sóc khách hàng là một lợi thế (ưu tiên lĩnh vực giáo dục, công nghệ trên 6 tháng)
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, tự tin khi nói chuyện qua điện thoại.
Chủ động, trách nhiệm và kiên trì trong công việc.
Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực AI là một điểm cộng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực doanh số.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng hiệu suất.
Được đào tạo về kiến thức AI, kỹ năng tư vấn và công cụ hỗ trợ công việc.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Các hoạt động team building, đào tạo nội bộ, và chính sách phúc lợi khác từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa Technosoft, số 8 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

