Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết lập cuộc họp với khách hàng tiềm năng

2. Tham gia cuộc họp và thuyết trình

3. Lấy mẫu và đơn đặt hàng từ khách hàng

4. Lập đơn hàng gửi team trợ lý SnM

5. Theo dõi trạng thái đơn hàng và thanh toán

6. Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải tiến sản...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

2. Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

3. Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng.

4. Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng hoặc mới ra trường (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại Công Ty TNHH Atm International Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

2. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

3. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

4. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Atm International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin