Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 100 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
100 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- hà nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 100 - 100 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường
Tìm kiếm các đối tác tiềm năng và mối quan hệ mới nhằm hợp tác chiến lược.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng chủ chốt
Quản lý và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh
Phối hợp với ban lãnh đạo để xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty.
Theo dõi xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng, điều chỉnh chiến lược bán hàng một cách linh hoạt và phù hợp.
Đàm phán và ký kết các hợp đồng mới, đồng thời quản lý việc gia hạn các hợp đồng hiện có.
Cung cấp báo cáo định kỳ về hiệu quả kinh doanh và dữ liệu khách hàng cho ban quản lý.
Đại diện công ty tham dự các sự kiện ngành nghề và hội chợ thương mại.

Với Mức Lương 100 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan (ưu tiên).
Tối thiểu 12–15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh/Phát triển thị trường ở vị trí Giám đốc cấp cao hoặc Giám đốc Kinh doanh/Thương mại, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm hoặc outsourcing.
Bắt buộc có kinh nghiệm tốt về B2B – bán hàng cho doanh nghiệp.
Có thành tích trong việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả
Có kinh nghiệm xử lý các chu kỳ bán hàng phức tạp và đàm phán những hợp đồng giá trị lớn.
Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý, từng quản lý và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh thành công.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng và đối tác.
Tư duy chiến lược tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả.
Có thể đi công tác khi cần thiết.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 4.000 – 6.000 USD (NET/GROSS – có thể thương lượng)
Mức lương:
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8h30 – 17h30
Thời gian làm việc:
Chế độ phúc lợi: 20 ngày nghỉ phép năm, bên cạnh các ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam
Chế độ phúc lợi:
Lương & thưởng cạnh tranh
Phụ cấp mầm non cho con của nhân viên
Phụ cấp ăn trưa
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp PVI
Môi trường làm việc với công nghệ hiện đại, phương pháp phát triển Scrum/Agile
Nhiều hoạt động gắn kết hấp dẫn: Teambuilding, Du lịch công ty, Happy Friday hàng tuần,...
Thử việc hưởng 85% lương
Bảo hiểm xã hội được đóng trên 63% lương gross

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

