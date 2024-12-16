Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Dầu Khí Việt Mỹ làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô C_1B_CN đường C3 KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1.Hỗ trợ bán hàng: Hỗ trợ nhóm bán hàng chuẩn bị đề án, thuyết trình và báo cáo.

2. Quản lý dữ liệu: Duy trì sự chính xác của hồ sơ bán hàng, cập nhập dữ liệu, và đảm bảo tính toàn vẹn của các thông tin bán hàng.

3.Trao đổi với khách hàng: Phản hồi các yêu cầu và cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ và tình trạng đơn hàng.

4. Xử lý đơn đặt hàng: Nhập đơn đặt hàng đúng hạn và chính xác.

5. Báo cáo bán hàng: Tạo ra các báo cáo bán hàng định kỳ và phân tích để hỗ trợ chiến lược bán hàng và ra quyết định.

6. Giao tiếp: Đóng vai trò là cầu nối giữa đội ngũ bán hàng và các phòng ban khác (như tài chính, xuất nhập khẩu) để đảm bảo sự vận hành liền mạch.

7. Công việc hành chính: Thực hiện các nhiệm vụ hành chính thông thường như lên lịch họp, quản lý lịch trình và sắp xếp tài liệu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng cử nhân trở lên ngành Quản trị kinh doanh, marketing, hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng tổ chức tốt.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.

Thành thạo các ứng dụng Microsoft.

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Khả năng giữ vững thái độ tích cực

­Kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng mềm tốt.

Tiếng Anh: Cơ bản

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Dầu Khí Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30-16h00).

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc tự do sáng tạo, team trẻ và hỗ trợ trong công việc.

Phúc lợi: Bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho bản thân, và người thân.

Thưởng năng suất, thưởng kinh doanh cuối năm, lương tháng 13, tháng 14 tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Dầu Khí Việt Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin