Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 109 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Cùng với Leader team lên ý tưởng, kế hoạch và triển khai sản xuất content để vận hành các kênh nền tảng khác nhau như: landing page/website, các nền tảng mạng xã hội Tiktok, Fanpage, Youtube,… để tiếp cận và tạo ra nguồn data khách hàng tiềm năng.

Biên tập các video cơ bản và feedback của học viên để làm tư liệu truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông theo chiến dịch.

Thiết lập các kênh mới trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok, Instagram...) và cải thiện các kênh hiện có để đảm bảo sự nhất quán và phù hợp với các chiến lược truyền thông.

Cập nhật xu hướng thị trường và đánh giá đối thủ để lên kế hoạch chiến lược nội dung phù hợp cho từng giai đoạn.

Hỗ trợ cho các hoạt động nội bộ như sự kiện, cuộc thi và truyền thông nội bộ.

Hiểu rõ các chỉ số quan trọng và các công cụ đo lường để đánh giá hiệu quả truyền thông. Cung cấp báo cáo cho mỗi chiến dịch và theo yêu cầu của quản lý.

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành marketing, đồ hoạ quảng cáo, truyền thông đa phương tiện là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương (chấp nhận đào tạo ứng viên có thái độ tốt và có các nghiệp vụ viết content, quay, chụp, edit, design cơ bản)

Biết sử dụng Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrators để chỉnh sửa hình ảnh. (Sẽ được leader đào tạo thêm)

Có nền tảng tiếng Anh cơ bản tốt là một lợi thế

Đã từng làm việc trong môi trường giáo dục tiếng Anh là một lợi thế.

Có tinh thần cầu tiến, khả năng tự học hỏi, và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương khởi điểm 7-10tr)

Thưởng cá nhân/ phòng ban theo hiệu quả công việc

Quà sinh nhật, team building

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, hỗ trợ tối đa hóa năng lực làm việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Góc trà, café, nghỉ trưa miễn phí.

Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION

