Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 139 Đường số 7, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân,Hồ Chí Minh

CÔNG VIỆC CHÍNH:

Liên hệ, giới thiệu và tư vấn các khóa học cho khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Trung tâm.

Tiếp cận thị trường để giới thiệu khóa học. Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ và phát triển các dự án liên quan đến các khóa học của Công ty.

Chuẩn bị đầy đủ thông tin và kiến thức phục vụ tốt việc trình bày, giới thiệu các giải pháp/khóa học của Công ty nhằm đảm bảo những ý tưởng, đề xuất được Khách hàng chấp nhân.

Chăm sóc khách hàng xuyên suốt quá trình học tập, đảm bảo khách hàng luôn được giải đáp thông tin chính xác và nhanh chóng.

Gọi hotline theo KPI được giao.

DMK (kết nối truyền thông offline), phát bóng, tìm kiếm khách hàng mới.

Theo dõi lịch hẹn demo của khách hàng để thông báo giáo viên.

Đưa đón học viên, điều phối thực tập sinh hỗ trợ.

CÔNG VIỆC HỖ TRỢ:

Tư vấn online/offline các ca chỉ định, hỗ trợ trả lời khách hàng khi không có admin trong ca làm việc.

Push sale tin nhắn social

Chăm sóc học viên tái khóa

Báo cáo thay đổi kho trên phiếu xuất nhập khi ca làm việc không có admin.

Nam hoặc nữ từ 21-30 tuổi.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh khá giỏi là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc về mảng giáo dục.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Nhân viên Kinh doanh hoặc vị trí liên quan .

Thành thạo, thao tác nhanh các công cụ MS Office.

Có khả năng lên kế hoạch mục tiêu rõ ràng, biết tự hoàn thiện bản thân.

Thông thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp khéo léo, phù hợp với nhiều đối tượng.

Thành thạo các kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc và quản lý thời gian.

Cởi mở, thân thiện, biết tiếp thu những góp ý, phản hồi.

Có laptop cá nhân.

Hưởng thu nhập hấp dẫn theo năng lực không giới hạn từ 15 triệu (Lương cứng: 7.000.000-10.000.000 (thỏa thuận)+ hoa hồng theo doanh số).

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình và khóa học để phát triển bản thân va sự nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm và động viên cùng hướng về giải phát tốt.

Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm.

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm, nghỉ lễ Giáng sinh 25/12 và các ngày nghỉ lễ khác trong năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty, lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển bản thân.

