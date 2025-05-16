Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIXIMAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vạn Phúc City, 375 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế (cá nhân, đại lý, công ty) thông qua các nền tảng online.

Đi thị trường offline để tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Phân tích dữ liệu khách hàng.

Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng.

Báo cáo định kỳ cho cấp trên về các chỉ tiêu bán hàng và tìm kiếm khách hàng.

Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành vận chuyển quốc tế.

Thành thạo các nền tảng tìm kiếm khách hàng online (Facebook, Zalo, Tiktok, Website,v.v.).

Có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng và đàm phán hợp đồng.

Biết cách nghiên cứu, phân tích và khai thác data khách hàng.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực doanh số cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIXIMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7.000.000 - 25.000.000 (tùy theo năng lực)

Thưởng theo KPI và hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung,chuyên nghiệp.

Có lộ trình thăng tiến cho nhân viên gắn bó và có năng lực.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách tùy theo Bộ Luật lao Động.

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIXIMAX

