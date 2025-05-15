Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Bán hàng

Tổng hợp chính xác đơn hàng, cập nhật đơn hàng cho bộ phân liên quan.

Phối hợp bộ phận liên quan để thu xếp và kiểm tra tiến độ soạn hàng, giao hàng cho khách hàng.

Chào giá và tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giải quyết khiếu nại (nếu có).

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng thường xuyên.

Tìm kiếm nguồn khách mới.

Các việc khác được phân công bởi Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên nghành quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên trong ngành sale F&B/ thực phẩm/hải sản.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý thời gian.

Có kỹ năng làm việc nhóm.

Yêu cầu tin học văn phòng bậc trung trở lên.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. (Biết Tiếng Nhật là lợi thế)

Nam/Nữ tuổi từ 24-35 tuổi. (Có ngoại hình là lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH đầy đủ, theo quy định của pháp luật VN.

- Phụ cấp cơm trưa, hỗ trợ gửi xe.

- Thưởng lương tháng 13 tùy theo tình hình hoạt động công ty.

- Các khoản thưởng khác (nếu có) tùy theo tình hình hoạt động công ty.

- Được học hỏi và trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nhật Bản.

- Đánh giá hiệu suất hàng năm.

- Được đào tạo bài bản và đầy đủ.

- Du lịch công ty (1 năm/lần) tùy theo tình hình hoạt động công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

