Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 04 Lê Liễu, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Chi tiết cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu cầu bằng cấp: Đại học (Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật/ Công nghệ môi trường/ Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán)
+ Chuyên cần, Trung thực, Vui vẻ, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.
+ Kinh nghiệm: 01 năm trở lên( đã từng làm công ty khác công việc tương đương.
+ Sử dụng tốt office

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận đi làm ngay khi phỏng vấn đạt yêu cầu
Thưởng, BHXH, phúc lợi theo chính sách ưu đãi nhân sự của công ty
Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định
Môi trường ổn định, lâu dài, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Chính sách khen thưởng kỉ luật rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 4 Lê Liễu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

