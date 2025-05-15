Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ YAOJIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ YAOJIA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 170 đường Tên Lửa, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng là doanh nghiệp, tư vấn, giới thiệu sản phẩm bao bì đóng gói kim loại (hộp thiếc, hộp trà, hộp bánh, hộp cafe, quà tặng doanh nghiệp…).
+ Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thị trường, phát triển tệp khách hàng mới.
+ Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, làm báo giá, hợp đồng, theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng.
+ Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng.
+ Hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trong ngành
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.
Chịu khó, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.
Sử dụng tốt máy tính, biết sử dụng Word, Excel, Email…
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ YAOJIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: lương cứng + phụ cấp + thưởng.
- Thời gian làm việc T2 - T7 (8:00 - 17:00) trưa nghỉ 1h
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
- Thưởng lễ/Tết, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ YAOJIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI