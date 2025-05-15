Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ YAOJIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170 đường Tên Lửa, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng là doanh nghiệp, tư vấn, giới thiệu sản phẩm bao bì đóng gói kim loại (hộp thiếc, hộp trà, hộp bánh, hộp cafe, quà tặng doanh nghiệp…).

+ Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thị trường, phát triển tệp khách hàng mới.

+ Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, làm báo giá, hợp đồng, theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng.

+ Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng.

+ Hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh doanh, Marketing, Cơ khí hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trong ngành

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.

Chịu khó, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Sử dụng tốt máy tính, biết sử dụng Word, Excel, Email…

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ YAOJIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng doanh thu hàng tháng nếu đạt KPI

- Thu nhập: lương cứng + phụ cấp + thưởng.

- Thời gian làm việc T2 - T7 (8:00 - 17:00) trưa nghỉ 1h

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

- Thưởng lễ/Tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ YAOJIA VIỆT NAM

