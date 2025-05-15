Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK HERDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XNK HERDI
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH XNK HERDI

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XNK HERDI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Đường 30, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Kết hợp với bộ phận kho và kế toán kiểm soát quá trình xuất kho cho đơn hàng.
- Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu khảo sát các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường quốc tế.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ các trang thương mại điện tử (TMDT).
- Lên các ý tưởng MKT cho sản phẩm cùng team xây dựng hình ảnh cho sản phẩm.
- Thực hiện các công việc được giao từ ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo giao tiếp Tiếng Anh (Nghe nói đọc viết).
- Ứng viên tốt nghiệp CĐ/Đại học các chuyên ngành XNK, Ngoại thương, Thương mại (hoặc các ngành liên quan).
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Ứng viên có kinh nghiệm làm về XNK là một lợi thế.
- Có máy tính cá nhân.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, thương lượng tốt.
- Ứng viên am hiểu về kinh doanh trên TMĐT và các kênh tiếp thị, kinh doanh quốc tế là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, quản lý thời gian & chịu được áp lực trong công việc.
- Tự tin, năng động, chăm chỉ, nhanh nhẹn.
- Yêu thích công việc, có mục tiêu và đi đến cùng với mục tiêu.
- Có trách nhiệm với công việc, tôn trọng, lắng nghe và có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH XNK HERDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng, lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số (lương cứng tăng theo năng lực trong quá trình làm việc – lương khởi điểm 5,000,000).
- Có phụ cấp ăn trưa, số điện thoại riêng của công ty.
- Thưởng doanh số theo kì tính lương
- Môi trường làm việc trẻ, thoải mái, năng động.
- Đóng đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức.
- Chế độ phúc lợi, nghỉ phép và lễ theo luật định.
- Cơ hội thăng tiến cao khi cùng công ty phát triển.
- Cơ hội học hỏi kinh nghiệm và trao dồi kỹ năng bản thân.
- Tham gia các hoạt động khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK HERDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK HERDI

CÔNG TY TNHH XNK HERDI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận 7, TH.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

