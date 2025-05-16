Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 345 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Công ty chuyên bán lẻ các sản phẩm nội thất gia dụng

- Tư vấn cho khách khi khách có nhu cầu qua các kênh: online (tiktok, shoppe, Lazada...) hoặc khách trực tiếp đến khách hàng.

- Chốt đơn, hoàn tất các thủ tục tiếp theo

- Chăm sóc sau khi bán hàng

- Tham gia các cuộc họp tại văn phòng chính hằng tuần

- Chịu khó, ham học hỏi

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Vui vẻ, giao tiếp tốt nhanh nhẹn

- Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 2 năm, ưu tiên ứng viên biết thêm kiến thức về ngành nội ngoại thất

- Có kiến thức về cách thức bán hàng qua các nền tảng TMĐT

- Phỏng vấn đạt có thể làm ngay

- Làm việc tại 345, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM

Tại Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Máy tính, công cụ hỗ trợ bán hàng

- Cơm trưa (25k/phần)

- Bảo hiểm, tăng lương, tháng lương 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam

