Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 345 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Công ty chuyên bán lẻ các sản phẩm nội thất gia dụng
- Tư vấn cho khách khi khách có nhu cầu qua các kênh: online (tiktok, shoppe, Lazada...) hoặc khách trực tiếp đến khách hàng.
- Chốt đơn, hoàn tất các thủ tục tiếp theo
- Chăm sóc sau khi bán hàng
- Tham gia các cuộc họp tại văn phòng chính hằng tuần
- Chịu khó, ham học hỏi
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Máy tính, công cụ hỗ trợ bán hàng
- Cơm trưa (25k/phần)
- Bảo hiểm, tăng lương, tháng lương 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
