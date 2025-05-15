Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG TÍN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG TÍN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG TÍN PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.
• Làm báo cáo định kỳ, ngày, hàng tuần, hàng tháng
• Tạo mối quan hệ tốt và uy tín với khách hàng.
• Kiểm tra hàng tồn và chuẩn bị hàng hóa cho khách
• Theo dõi công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng;
• Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng;
• Phối hợp với các Phòng/Bộ phận có liên quan để đề xuất các phương án giải quyết khiếu nại của khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng;
• Đề xuất các phương án phát triển sản phẩm mới, thị trường mới;
• Thực hiện các công việc do cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thủy Sản, Thức ăn chăn nuôi, Công Nghệ Thực Phẩm, Kinh tế hoặc các ngành liên quan;
- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm hoặc biết tiếng Trung.
- Yêu thích công việc bán hàng, có khả năng làm việc nhóm, tính cách vui vẻ, năng động và chủ động.
- Sử dụng thành thạo Vi Tính Văn Phòng;
- Giao tiếp thuyết phục và kỹ năng trình bày chuyên nghiệp;
- Kỹ năng bán hàng, xử lý tình huống;
- Kỹ năng thuyết phục và chăm sóc khách hàng;
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có thể chịu được áp lực cao;
- Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG TÍN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Phụ cấp công tác;
• Được tham gia đào tạo
• Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, khả năng đóng góp, và kinh nghiệm làm việc;
• Bảo hiểm đóng trên tổng lương
• Lương tháng 13 và thưởng theo năng lực và thời gian thâm niên;
• Tổ chức sinh nhật cho nhân viên;
• Du lịch hằng năm;
• Tham gia bảo hiểm y tế;
• Tăng lương theo quy định công ty;
• Cơ hội thăng tiến cao nếu có đam mê công việc và nhiệt huyết;
• Được phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của bản thân;
• Chế độ nghỉ phép theo luật lao động;
• Được làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.
• Số lượng: 01. Nam/Nữ,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG TÍN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG TÍN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 302 Tòa nhà 375-377 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

