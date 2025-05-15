Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường để xác định các ngành công nghiệp, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các mặt hàng nhựa mà công ty cung cấp.

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng tiềm năng (nhà máy sản xuất, công ty thương mại, nhà thầu dự án...)

Xây dựng và mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng.

Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng (qua điện thoại, email, gặp mặt trực tiếp).

Giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hiểu rõ thông số kỹ thuật, đặc tính, ưu điểm và ứng dụng của các mặt hàng nhựa công ty kinh doanh.

Tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm nhựa phù hợp với nhu cầu sử dụng, yêu cầu kỹ thuật và ngân sách của họ.

Trình bày, giới thiệu sản phẩm, cung cấp mẫu mã (nếu cần).

Lập báo giá cạnh tranh dựa trên yêu cầu của khách hàng và chính sách của công ty.

Đàm phán các điều khoản hợp đồng (giá cả, số lượng, tiến độ giao hàng, điều kiện thanh toán, chính sách bảo hành...).

Theo dõi và thúc đẩy quá trình ký kết hợp đồng.

Phối hợp với bộ phận sản xuất, kho vận để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Theo dõi quá trình giao nhận hàng hóa.

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh sau bán hàng (nếu có).

Thu thập phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân để đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh cho quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học trở lên

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí liên quan, tương đương

Lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, lập báo cáo công việc.

Hiểu biết về thị trường công nghiệp và các sản phẩm liên quan.

Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm công nghiệp là một lợi thế.

Nắm vững các kỹ năng bán hàng, đàm phán, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tính chuẩn xác, tinh thần trách nhiệm, tự tin, khả năng thích nghi, linh động.

Nhiệt tình, năng động, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ cơm trưa, cấp phát đồng phục

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, 12 ngày phép năm

Công ty cấp phát các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc

Đào tạo nâng cao tay nghề, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

