Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156/1/8, đường Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm dịch vụ, quảng bá ký kết, liên kết, với các đối tác, khách hàng là chủ doanh nghiệp tại Mỹ. Xây dưng mối quan hệ phát triển bền vững với các đối tác.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối tượng khách hàng tiềm năng.

Quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng và tăng cường mức độ tương tác.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tham gia vào quá trình đào tạo và phát triển chuyên môn để nâng cao kiến thức và kỹ năng Sale Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng phân tích và tư vấn và xử lý tốt các tình huống với khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Sự chỉn chu, tổ chức công việc tốt và khả năng làm việc độc lập.

Có kiến thức Marketing căn bản

Thời gian làm việc: làm đêm từ 21:30 -5:30am

Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8,000,000 -12,000,000VND+ hoa hồng, thưởng cao (lên đến 2-3000$)

Thời gian làm việc: CN - thứ 5 (từ 21:30 - 5:30am)

Nhân viên được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, theo quy định.

Chế độ lương, thưởng, lộ trình tăng lương và thăng tiến rõ ràng.

Du lịch hàng năm ( ít nhất 1 năm/ lần)

Tài trợ các khóa học ngắn và dài hạn để bổ sung kỹ năng.

Cơ hội làm việc trong môi trường khoa học, thân thiện, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin