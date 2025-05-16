Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG
- Hồ Chí Minh: 156/1/8, đường Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn sản phẩm dịch vụ, quảng bá ký kết, liên kết, với các đối tác, khách hàng là chủ doanh nghiệp tại Mỹ. Xây dưng mối quan hệ phát triển bền vững với các đối tác.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối tượng khách hàng tiềm năng.
Quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng và tăng cường mức độ tương tác.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Tham gia vào quá trình đào tạo và phát triển chuyên môn để nâng cao kiến thức và kỹ năng Sale Marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Sự chỉn chu, tổ chức công việc tốt và khả năng làm việc độc lập.
Có kiến thức Marketing căn bản
Thời gian làm việc: làm đêm từ 21:30 -5:30am
Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: CN - thứ 5 (từ 21:30 - 5:30am)
Nhân viên được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, theo quy định.
Chế độ lương, thưởng, lộ trình tăng lương và thăng tiến rõ ràng.
Du lịch hàng năm ( ít nhất 1 năm/ lần)
Tài trợ các khóa học ngắn và dài hạn để bổ sung kỹ năng.
Cơ hội làm việc trong môi trường khoa học, thân thiện, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
