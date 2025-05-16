Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN P3T
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phụ trách tư vấn, chăm sóc, phát triển doanh số các đại lý của công ty là các cửa hàng phân bón, vật tư nông nghiệp, cơ sở cây cảnh, ….
Khai thác thị trường, tìm kiếm, tư vấn chốt đơn các đại lý mới theo tiêu chí đặt ra của công ty, mở rộng thị trường ở khu vực được giao phụ trách.
Quản lý tệp khách hàng hiện hữu trên CRM.
Tiếp nhận data khách hàng có nhu cầu làm đại lý, liên hệ tư vấn thông tin sản phẩm, chính sách bán hàng, chốt đại lý mới.
Tiếp nhận chỉ tiêu (doanh số, số lượng khách hàng, độ phủ thị trường) và lập kết hoạch ngày/ tuần/ tháng để hoàn thành theo mục tiêu doanh của trưởng nhóm/ quản lý/ công ty đưa ra.
Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Quản lý trực tiếp theo yêu cầu
KHU VỰC:

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệp bán hàng trong mảng Vật tư nông nghiệp tối thiểu 1 năm
Có kiến thức về kỹ thuật
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục/ đàm phán, linh động xử lý vấn đề.
Có tính kỉ luật, tự giác, chủ động trong công việc, quản lý thời gian tốt.Trung thực có tính thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý
Cơ hội học tập và phát triển liên tục
Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)
Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

