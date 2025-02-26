Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP
- Bình Dương:
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước. Hưởng các chế độ thưởng lễ tết.
- Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc., Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường, đàm phán thương lượng chốt đơn
hàng và ký kết hợp đồng Gỗ ván ép, cốt pha
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm gỗ ván ép cốt pha, khai thác thông tin khách
hàng – lên đơn hàng.
Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, Phối
hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
gỗ ván ép, ván cốt pha.
-Khả năng nắm bắt công việc, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống. Cẩn thận
trong thực hành nghiệp vụ.
-Trách nhiệm, kiên nhẫn trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
