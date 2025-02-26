Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước. Hưởng các chế độ thưởng lễ tết. - Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường, đàm phán thương lượng chốt đơn

hàng và ký kết hợp đồng Gỗ ván ép, cốt pha

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm gỗ ván ép cốt pha, khai thác thông tin khách

hàng – lên đơn hàng.

Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, Phối

hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có từ 6 tháng trở lên làm nhân viên Sale, am hiểu về

gỗ ván ép, ván cốt pha.

-Khả năng nắm bắt công việc, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống. Cẩn thận

trong thực hành nghiệp vụ.

-Trách nhiệm, kiên nhẫn trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP

