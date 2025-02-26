Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước. Hưởng các chế độ thưởng lễ tết.

- Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường, đàm phán thương lượng chốt đơn
hàng và ký kết hợp đồng Gỗ ván ép, cốt pha
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm gỗ ván ép cốt pha, khai thác thông tin khách
hàng – lên đơn hàng.
Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, Phối
hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có từ 6 tháng trở lên làm nhân viên Sale, am hiểu về
gỗ ván ép, ván cốt pha.
-Khả năng nắm bắt công việc, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống. Cẩn thận
trong thực hành nghiệp vụ.
-Trách nhiệm, kiên nhẫn trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 172 Đại Lộ Bình Dương- P.Phú Hòa-TP Thủ Dầu Một- Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job323698
Mạng xã hội

