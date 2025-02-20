Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

SHINHAN FINANCE
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SHINHAN FINANCE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Được tham gia khóa hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ trước khi vào làm việc chính thức Lương cơ bản + Hoa hồng + thâm niên+ thưởng contest hàng tuần, tháng →Tổng thu nhập lên đến 20 triệu. Thưởng thi đua hàng tháng, các ngày lễ tết theo luật lao động, lương tháng 13 Được cân nhắc lên vị trí quản lý nếu làm việc tốt sau 6 tháng. Được ký hợp đồng lao động và hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước sau 2 tháng thử việc. Du lịch công ty hàng năm., Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn giới thiệu sản phẩm gói vay tiền mặt theo danh sách data khách hàng cũ công ty cung cấp.
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, xây dựng và duy trì quan hệ KH
Báo cáo kết quả làm việc cho quản lý.
Báo cáo kết quả làm việc cho quản lý.
Công việc cụ thể sẽ được trao đối khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong thanh lịch, chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp tốt , khả năng thuyết phục
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống
Độ tuổi 18-35, Tốt nghiệp THPT trở lên
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sale bất động sản, ngân hàng, nhân viên sale ở công ty tài chính khác như OCB, FE, MB, TP Bank...
Lưu ý: không tuyển ứng viên đã từng làm Shinhan finance trong vòng 5 năm gần đây.

Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

