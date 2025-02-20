Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Tổng thu nhập trung bình từ 10tr đến 15tr (hoặc có thể hơn tùy theo năng lực) Được training, hướng dẫn đầy đủ kiến thức trong lĩnh vực nội thất. Thưởng lễ, tết theo quy định nhà nước. Bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp đầy đủ. Review tăng lương định kỳ . Môi trường làm việc hòa đồng, năng động, vui vẻ. Có nhiều chuyến đi chơi trong năm, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng về quy trình triển khai thiết kế, báo giá dự án, vật liệu, kiến thức nội thất và hợp đồng tại công trình.
Chuẩn bị vật liệu trước buổi tư vấn
Nắm bắt tâm lý, sở thích và nhu cầu của khách hàng.
Đảm bảo doanh số, KPI và làm đúng quy trình công ty đã quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ nhận Nữ từ 24-30 tuổi
Kinh nghiệm làm việc : 2 năm trở lên
2 năm trở lên
Không ngại di chuyển (trong khu vực thành phố HCM )
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, khả năng quản lý thời gian và quản lý dự án tốt.
Linh hoạt, ứng biến trong mọi tình huống và khả năng thích nghi tốt.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán tốt.
Tinh thần trách nhiệm, khả năng tự học cao.
Có kinh nghiệm trong ngành nội thất là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C4/26TZ Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

