Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hershey Petrochemical làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 11 - 12 triệu + (chiết khấu hoa hồng cho từng đơn hàng). Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, từ 8h đến 17h Môi trường làm việc thoải máI, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm hạt nhựa.

Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và các khách hàng hiện tại, tìm kiếm cơ hội mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng

Thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán, tiến hành lên Hợp đồng theo thỏa thuận.

Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế họach chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sales (liên quan đến lĩnh vực sản xuất nhựa, các mặt hàng làm từ hạt nhựa) là một lợi thế.

Biết tiếng trung nghe nói đọc đánh máy

Từ 1 năm kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Hershey Petrochemical Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

