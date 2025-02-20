Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hershey Petrochemical làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hershey Petrochemical
- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 11
- 12 triệu + (chiết khấu hoa hồng cho từng đơn hàng). Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, từ 8h đến 17h Môi trường làm việc thoải máI, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm hạt nhựa.
Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và các khách hàng hiện tại, tìm kiếm cơ hội mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng
Thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán, tiến hành lên Hợp đồng theo thỏa thuận.
Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế họach chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng trung nghe nói đọc đánh máy
Từ 1 năm kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Hershey Petrochemical Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hershey Petrochemical
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
