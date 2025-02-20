Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
- Hồ Chí Minh: BHXH , BHYT, BHTN...
- Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ
- Công tác phí và chế độ đãi ngộ
- Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt
- Cấp phát đồng phục hàng năm
- Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
- Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10, round table...
- Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch... .
- Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài
- Cơ hội thăng tiến, phát triển th, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
-Quản lý khách hàng theo khu vực và data được giao
-Phát triển nguồn khách hàng mới
-Theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ.
-Cập nhật đơn hàng lên phần mềm
-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ưu tiên quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan đến xây dựng
. -Nam/nữ : 25-35
- Giao tiếp tốt nhạy bén, chịu áp lực công việc
- Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm hiệu quả
- Giải quyết vấn đề chủ động và nhanh nhẹn
- Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm về sắt thép Sử dụng MS Office tốt (Word, Excel, PowerPoint, Email, Internet)
Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI