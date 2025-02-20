Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH , BHYT, BHTN... - Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ - Công tác phí và chế độ đãi ngộ - Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt - Cấp phát đồng phục hàng năm - Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm - Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10, round table... - Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch... . - Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài - Cơ hội thăng tiến, phát triển th, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Quản lý khách hàng theo khu vực và data được giao

-Phát triển nguồn khách hàng mới

-Theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ.

-Cập nhật đơn hàng lên phần mềm

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

-Ưu tiên quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan đến xây dựng

. -Nam/nữ : 25-35

- Giao tiếp tốt nhạy bén, chịu áp lực công việc

- Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm hiệu quả

- Giải quyết vấn đề chủ động và nhanh nhẹn

- Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm về sắt thép Sử dụng MS Office tốt (Word, Excel, PowerPoint, Email, Internet)

Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 16 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

