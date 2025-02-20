Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: BHXH , BHYT, BHTN...

- Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ

- Công tác phí và chế độ đãi ngộ

- Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt

- Cấp phát đồng phục hàng năm

- Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10, round table...

- Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch... .

- Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài

- Cơ hội thăng tiến, phát triển th, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

-Quản lý khách hàng theo khu vực và data được giao
-Phát triển nguồn khách hàng mới
-Theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ.
-Cập nhật đơn hàng lên phần mềm
-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
-Ưu tiên quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan đến xây dựng
. -Nam/nữ : 25-35
- Giao tiếp tốt nhạy bén, chịu áp lực công việc
- Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm hiệu quả
- Giải quyết vấn đề chủ động và nhanh nhẹn
- Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm về sắt thép Sử dụng MS Office tốt (Word, Excel, PowerPoint, Email, Internet)

Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 16 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 22 Song Hành, KCN Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

