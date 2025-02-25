Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Howo Vimid Bình Dương, Số 173 đường Mỹ Phước Tân Vạn, TP TDM, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Quản lý & phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo khu vực được giao.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh & các dòng sản phẩm xe tải để tối ưu chiến lược bán hàng.

Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, đàm phán và ký hợp đồng.\

Quản lý và theo dõi hợp đồng, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, tiếp nhận & xử lý các phản hồi trong phạm vi công việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ô tô, Kỹ thuật...; Có thể nhận sinh viên mới ra trường (đặc biệt ưu tiên sinh viên ngành ô tô) với kỹ năng tốt, công ty sẽ đào tạo đầy đủ

Có ít nhất 03-06 tháng kinh nghiệm tại các vị trí kinh doanh, bán hàng, telesale, chăm sóc khách hàng,... (Các ngành nghề khác cũng được chào đón).

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng tư duy sáng tạo và giao tiếp tốt để tiếp cận khách hàng hiệu quả.

Sử dụng thành thạo máy tính cá nhân trong công việc và giao tiếp qua các phần mềm hỗ trợ..

Lương cơ bản: 6,000,000 – 8,000,000 VND/tháng + Thưởng doanh số + các chế độ khác (Tổng thu nhập có thể lên đến 8,000,000 – 30,000,000 VND++).

Thưởng hiệu quả công việc và thưởng kinh doanh theo thành tích của chi nhánh.

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN).

Lộ trình thăng tiến rõ ràng – VIMID cam kết xây dựng một lộ trình công danh chi tiết để bạn phát triển sự nghiệp bền vững.

Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm, bảo đảm bạn luôn khỏe mạnh để hoàn thành công việc tốt nhất.

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm: du lịch, sinh nhật, team-building, các dịp lễ tết.

12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương để bạn tái tạo năng lượng.

Thưởng các dịp lễ Tết và sinh nhật từ 500,000 – 1,000,000 VND.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 – Cơ hội để bạn có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

