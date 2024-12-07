Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 169/66 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng

- Tư vấn khách lựa chọn sản phẩm tem nhãn, thiết bị phù hợp cả về giá và chất lượng

- Thỏa thuận giá cả, lên đơn hàng, hợp đồng bán hàng

- Nắm bắt, theo dõi đơn hàng nhằm đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cho khách

- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi từ 20 ~ 35

- Có kinh nghiệm Sale thiết bị, ưu tiên lĩnh vực in ấn tem nhãn, thiết bị mã vạch

- Am hiểu về kỹ thuật, máy móc và công nghệ

- Chăm chỉ, có sự cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập bao gồm lương cứng + hoa hồng từ 7.000.000 - 50.000.000 VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương

