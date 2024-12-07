Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương
Mức lương
7 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 169/66 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 50 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn khách lựa chọn sản phẩm tem nhãn, thiết bị phù hợp cả về giá và chất lượng
- Thỏa thuận giá cả, lên đơn hàng, hợp đồng bán hàng
- Nắm bắt, theo dõi đơn hàng nhằm đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cho khách
- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 20 ~ 35
- Có kinh nghiệm Sale thiết bị, ưu tiên lĩnh vực in ấn tem nhãn, thiết bị mã vạch
- Am hiểu về kỹ thuật, máy móc và công nghệ
- Chăm chỉ, có sự cầu tiến trong công việc
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập bao gồm lương cứng + hoa hồng từ 7.000.000 - 50.000.000 VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
