Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV VILATA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 40 đường Lồ Ồ, phường Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau như: giới thiệu, quảng cáo, mạng xã hội.

Liên hệ và tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng tiềm năng.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và tạo dựng lòng tin với khách hàng.

Đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất từ 06 tháng - 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát và khả năng đàm phán thành thạo.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và có mong muốn phát triển bản thân.

Phẩm chất đạo đức: chịu khó, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như: Word, Excel, PowerPoint. Tối thiểu biết sử dụng Canva là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MTV VILATA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7; 1 năm có 12 ngày phép

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn. từ 10 - 20 triệu/tháng (tùy theo năng lực có thể hơn)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và trẻ trung.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI).

Điều chỉnh lương định kỳ 1 năm 1 lần.

Các chế độ phúc lợi tốt như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VILATA

