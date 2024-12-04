Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phần Mềm LinkQ ERP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phần Mềm LinkQ ERP
- Hồ Chí Minh:
- 311G07 Đường Số 8, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Chăm sóc khách hàng từ các cơ hội sẵn có, khai thác khách hàng mới.
- Giới thiệu tư vấn sản phẩm, giải pháp cho khách hàng Doanh nghiệp.
- Trực tiếp trao đổi, đàm phán với khách hàng về tài liệu, báo giá, hợp đồng.
- Báo giá, nhận đơn hàng, lên dự thảo hợp đồng khi khách hàng cơ bản đồng ý.
- Phối hợp triển khai công việc với các phòng ban.
- Đảm bảo và thúc đẩy doanh số bán hàng theo mục tiêu
- Thời gian làm việc:
Sáng từ 08 đến 12 giờ, chiều từ 13h30 đến 17h30.
Từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 sáng từ 08 đến 12 giờ, chiều và chủ nhật nghỉ.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Không yêu cầu (ưu tiên nữ)
- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh doanh (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh phần mềm)
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục tốt. Chủ động trong công việc…
Tại Công Ty TNHH Phần Mềm LinkQ ERP Thì Được Hưởng Những Gì
