Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phần Mềm LinkQ ERP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

- Chăm sóc khách hàng từ các cơ hội sẵn có, khai thác khách hàng mới.

- Giới thiệu tư vấn sản phẩm, giải pháp cho khách hàng Doanh nghiệp.

- Trực tiếp trao đổi, đàm phán với khách hàng về tài liệu, báo giá, hợp đồng.

- Báo giá, nhận đơn hàng, lên dự thảo hợp đồng khi khách hàng cơ bản đồng ý.

- Phối hợp triển khai công việc với các phòng ban.

- Đảm bảo và thúc đẩy doanh số bán hàng theo mục tiêu

- Thời gian làm việc:

Sáng từ 08 đến 12 giờ, chiều từ 13h30 đến 17h30.

S

Từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 sáng từ 08 đến 12 giờ, chiều và chủ nhật nghỉ.