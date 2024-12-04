Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cangym làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 6, tòa nhà Orbital, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp,Hồ Chí Minh

- Liên hệ, trao đổi với Khách hàng theo thông tin công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho các bậc phụ huynh (Hãng Ensure nổi tiếng)

- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng

- Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng

Trình độ học vấn Tối thiểu THCS, THPT

Có kinh nghiệm liên quan bán hàng ,tư vấn từ 3 tháng trở lên. Nếu không có kinh nghiệm cần phải lanh, giao tiếp tốt và có đam mêm kiếm tiền và tư vấn

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cangym Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CỨNG 7,000,000 - 7,500,000 VND, lương cố định, không bị trừ

- THU NHẬP: 9,000,000 -> 30,000,000 VND/Tháng

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động

- Bảo hiểm sức khỏe AON

- 14 ngày phép năm, lương tháng 13

Văn phòng mới trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, trà và bánh đầy đủ

Lương thử việc: full 100% lương cứng và hoa hồng nếu có, tính lương từ ngày training đầu tiên.

