Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cangym làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cangym
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 6, tòa nhà Orbital, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
- Liên hệ, trao đổi với Khách hàng theo thông tin công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho các bậc phụ huynh (Hãng Ensure nổi tiếng)
- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
- Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng
- Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn Tối thiểu THCS, THPT
Có kinh nghiệm liên quan bán hàng ,tư vấn từ 3 tháng trở lên. Nếu không có kinh nghiệm cần phải lanh, giao tiếp tốt và có đam mêm kiếm tiền và tư vấn
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cangym Thì Được Hưởng Những Gì
- LƯƠNG CỨNG 7,000,000 - 7,500,000 VND, lương cố định, không bị trừ
- THU NHẬP: 9,000,000 -> 30,000,000 VND/Tháng
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động
- Bảo hiểm sức khỏe AON
- 14 ngày phép năm, lương tháng 13
Văn phòng mới trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, trà và bánh đầy đủ
Lương thử việc: full 100% lương cứng và hoa hồng nếu có, tính lương từ ngày training đầu tiên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cangym
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
