Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển khách hàng mới: telesale tư vấn và bán các sản phẩm của YOLA.
- Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động thu hút khách hàng.
- Liên hệ với khách hàng tiềm năng (Call, Email, Chat) theo danh sách khách hàng có sẵn.
- Tư vấn chương trình đào tạo: JUNIOR, IELTS, TOFEL, SAT... và thuyết phục học viên đến trung tâm tư vấn.
- Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng/ số lượng; về cuộc gọi/ mail/ chat.
- Báo cáo trưởng nhóm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng đặc biệt những bạn đã từng làm telesales sẽ là 1 lợi thế
- Yêu thích kinh doanh, và tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, làm việc nhóm.
- Khả năng giới thiệu tư vấn sản phẩm dịch vụ qua điện thoại.
- Nhanh nhẹn hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng đặc biệt những bạn đã từng làm telesales sẽ là 1 lợi thế
- Yêu thích kinh doanh, và tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, làm việc nhóm.
- Khả năng giới thiệu tư vấn sản phẩm dịch vụ qua điện thoại.
- Nhanh nhẹn hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo năng lực hàng tháng/quý/năm.
- Bảo hiểm cấp cao và BH theo luật đầy đủ trên 100% lương.
- Phụ cấp ăn trưa + điện thoại + laptop
- 14 ngày phép năm.
- Hỗ trợ 100% học phí các khóa học Tiếng Anh tại Yola.
- Công việc lâu dài, ổn định, cơ hội thăng tiến lên cấp/thăng bậc không giới hạn tùy theo khả năng.
- Bảo hiểm cấp cao và BH theo luật đầy đủ trên 100% lương.
- Phụ cấp ăn trưa + điện thoại + laptop
- 14 ngày phép năm.
- Hỗ trợ 100% học phí các khóa học Tiếng Anh tại Yola.
- Công việc lâu dài, ổn định, cơ hội thăng tiến lên cấp/thăng bậc không giới hạn tùy theo khả năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI