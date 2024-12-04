Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển khách hàng mới: telesale tư vấn và bán các sản phẩm của YOLA.

- Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động thu hút khách hàng.

- Liên hệ với khách hàng tiềm năng (Call, Email, Chat) theo danh sách khách hàng có sẵn.

- Tư vấn chương trình đào tạo: JUNIOR, IELTS, TOFEL, SAT... và thuyết phục học viên đến trung tâm tư vấn.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng/ số lượng; về cuộc gọi/ mail/ chat.

- Báo cáo trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng đặc biệt những bạn đã từng làm telesales sẽ là 1 lợi thế

- Yêu thích kinh doanh, và tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, làm việc nhóm.

- Khả năng giới thiệu tư vấn sản phẩm dịch vụ qua điện thoại.

- Nhanh nhẹn hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo năng lực hàng tháng/quý/năm.

- Bảo hiểm cấp cao và BH theo luật đầy đủ trên 100% lương.

- Phụ cấp ăn trưa + điện thoại + laptop

- 14 ngày phép năm.

- Hỗ trợ 100% học phí các khóa học Tiếng Anh tại Yola.

- Công việc lâu dài, ổn định, cơ hội thăng tiến lên cấp/thăng bậc không giới hạn tùy theo khả năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA

