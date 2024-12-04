Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Trái Xoài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trần Não,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng và tư vấn, chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin thị trường để phân phối các sản phẩm hóa chất.Giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Theo dõi hợp đồng, đơn đặt hàng, đối chiếu công nợ, thanh toán của khách hàng.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí Nhân viên kinh doanh (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hóa chất)

Năng động, linh hoạt, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Đam mê công việc kinh doanh.

Có kỹ năng làm việc độc lập/ nhóm.

Giao tiếng Anh là một lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản từ 9-18 triệu đồng + lương doanh số.

Môi trường làm việc thoải mái

Cơ hội phát huy tối đa khả năng của bản thân. Cơ hội phát triển kỹ năng quản lý, ngoại ngữ, ...

Được xét tăng lương hàng năm

Được hưởng đầy đủ các chế độ ngày phép theo quy định của pháp luật

Được cung cấp các thiết bị làm việc (Máy tính, điện thoại và sim)

Cách Thức Ứng Tuyển

