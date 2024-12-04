Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Trái Xoài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Trái Xoài
Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Trần Não,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
Tìm kiếm khách hàng và tư vấn, chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin thị trường để phân phối các sản phẩm hóa chất.Giới thiệu sản phẩm, bán hàng
Theo dõi hợp đồng, đơn đặt hàng, đối chiếu công nợ, thanh toán của khách hàng.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí Nhân viên kinh doanh (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hóa chất)
Năng động, linh hoạt, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Đam mê công việc kinh doanh.
Có kỹ năng làm việc độc lập/ nhóm.
Giao tiếng Anh là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Trái Xoài Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản từ 9-18 triệu đồng + lương doanh số.
Môi trường làm việc thoải mái
Cơ hội phát huy tối đa khả năng của bản thân. Cơ hội phát triển kỹ năng quản lý, ngoại ngữ, ...
Được xét tăng lương hàng năm
Được hưởng đầy đủ các chế độ ngày phép theo quy định của pháp luật
Được cung cấp các thiết bị làm việc (Máy tính, điện thoại và sim)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Trái Xoài
