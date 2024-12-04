Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Datiko Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Datiko Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 149 Đồng Đen, Phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Chào hàng, giới thiệu sản phẩm, đàm phán giá và số lượng với khách hàng mình phụ trách
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Quản lí công nợ của khách hàng đang làm việc
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng
- Trực tiếp tham gia giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp trên và công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ 18-30t
- Có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Datiko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các ngày lễ, Tết,...
- Thu nhập: 8-15tr/tháng
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ, hoà đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Datiko Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
