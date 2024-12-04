Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Datiko Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

- Chào hàng, giới thiệu sản phẩm, đàm phán giá và số lượng với khách hàng mình phụ trách

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Quản lí công nợ của khách hàng đang làm việc

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng

- Trực tiếp tham gia giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp trên và công ty