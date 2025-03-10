Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- QL1A thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc,Bình Định, Huyện Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý và vận hành shop
Đăng sản phẩm, tối ưu sản phẩm trên các sàn Tik Tok Shop, Shopee, Lazada,...
Đăng ký các Deal, Campaign và triển khai hoạt động Marketing cho kênh bán.
Kiểm tra, cập nhật giá, tồn kho, thông tin sản phẩm, hình ảnh thường xuyên vào các ngày chạy chiến dịch.
Kiểm tra, phản hồi tin nhắn của khách hàng, trực hotline để tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
Tham gia vận hành các phiên livestream đa nền tảng của shop
2. Lập kế hoạch triển khai hoạt động TMĐT
Lập kế hoạch mục tiêu doanh thu & chi phí theo tháng, quý, năm,... cho từng sàn TMĐT.
Thực hiện và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo Nội sàn.
Cập nhật các chính sách, thuật toán mới của các sàn TMĐT
Nghiên cứu, đề xuất phát triển sản phẩm đang xu hướng, mở rộng sản phẩm cho gia hàng nhằm đạt tối đa hoá mục tiêu phát triển doanh số
3. Báo cáo các chiến dịch quảng cáo
Chạy và phân tích hằng ngày/tuần/tháng để nắm rõ tình trạng tài khoản và xu hướng tăng/giảm của gian hàng trên sàn TMĐT
Báo cáo, đánh giá hiệu suất các chiến dịch và điều chỉnh để tối ưu hóa kết quả.
Phân tích và so sánh kết quả với kế hoạch và các chỉ tiêu đã đề ra.
Đưa ra các giải pháp và cải thiện chiến dịch dựa trên phân tích và báo cáo.
Cập nhật số liệu định kỳ
4. Chăm sóc khách hàng
Cung cấp thông tin để tiếp nhận và giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác phù hợp với phạm vi vị trí công việc và mục tiêu chung
5. Các công việc khác được giao phó
Phối hợp vs các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo kế hoạch được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.
Hỗ trợ thực hiện chương trình khuyến mãi, ưu đãi

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức:
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành TMĐT/Marketing/ QTKD. Hoặc có văn bằng/ chứng chỉ tương đương.
2. Kỹ năng:
Hiểu và nắm rõ các vi phạm, quy định của từng sàn TMĐT
Giao tiếp tốt
Giải quyết công việc dưới áp lực cao
Thương lượng
Làm việc độc lập
Vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận. (từ 8-12tr)
Chế độ đầy đủ theo quy định (BHYT, BHXH, phép năm, lương tháng 13, lễ tết, sinh nhật, ốm đau...).
Môi trường trẻ trung, năng động.
Được đào tạo và hướng dẫn công việc.
Teambuilding du lịch gắn bó tinh thần đoàn kết hằng năm.
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: S16 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

