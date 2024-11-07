Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, Ngõ 102 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ chuyển phát thư từ, hàng hóa qua đường bưu điện.
- Chăm sóc và giữ mối quan hệ với khách hàng.
- Tiếp thu phản hồi và giải quyết vấn đề về chất lượng dịch vụ.
- Thu thập, xây dựng thông tin về nhu cầu, khả năng của khách hàng.
- Thực hiện báo cáo tuần, báo cáo tình hình thị trường với Quản lý trực tiếp.
- Đánh giá thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh.
- Theo dõi và giải quyết các vấn đề về bàn giao, nghiệm thu, công nợ của khách hàng phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 25 tuổi – 35 tuổi;
- Trình độ: tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên chuyên ngành bưu chính viễn thông, hoặc các ngành thuộc khối kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, marketing
- Am hiểu thị trường sản phẩm, dịch vụ bưu chính và hiểu được hoạt động kinh doanh nói chung ;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, dịch vụ khách hàng ;
- Khả năng đàm phán, giao tiếp tốt; giọng nói dễ nghe ;
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 – 20.000.000đ/tháng(ưu tiên có kinh nghiệm sẽ được hưởng mức lương thỏa thuận cao hơn) + hoa hồng bán hàng lũy tiến hàng tháng.
- Thưởng tháng 13, các dịp Lễ/Tết, các dịp đặc biệt của Công ty và người lao động.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty (ngày Lễ Tết, Sinh nhật, ...).
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: Nghỉ mát, Team Building, ...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài.
- Học hỏi được nhiều kỹ năng cần thiết với nhưng người chưa có kinh ngh iệm làm việc.
- Được đào tạo bài bản trong công việc.
- Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 3, ngõ 105/18, Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

