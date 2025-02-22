Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Jin Bảo Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Jin Bảo Long
- Hà Nội: Mức lương bao gồm Lương cứng +%hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp, Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ
- 20.000.000 VNĐ Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Nhận data từ markrting kết hợp tìm kiếm phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, gặp gỡ trực tiếp, mạng xã hội, v.v.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty trong lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng và viễn thông
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng và đạt chỉ tiêu doanh số được giao
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Jin Bảo Long Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Jin Bảo Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI