Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, 25 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Trực tiếp đi thị trường tư vấn (khu vực Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), giới thiệu đến khách hàng có nhu cầu cài đặt và sử dụng ứng dụng Sben để gọi xe.

- Chăm sóc, duy trì và tăng trưởng doanh số với khách hàng hiện hữu theo phân bổ của công ty.

- Đăng ký bác tài - đối tác gia nhập vào ứng dụng (có thưởng).

- Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường mới.

- Thực hiện các công việc phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không ngại vất vả, có biết excel cơ bản.

- Thái độ làm việc chăm chỉ, kỷ luật, cầu tiến, nhiệt tình, năng động, trung thực.

- Sức khoẻ tốt

Tại App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8tr + Thưởng hàng tháng 4-12tr + Thưởng KPIs

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám sát, Trưởng nhóm, Quản lý khu vực, ....

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước, 1 tháng 1 ngày phép (Các ngày lễ Quốc gia, ốm đau, thai sản, cưới hỏi....).

- Tham gia các khóa học nâng cao năng lực và phát triển nghiệp vụ.

- Là nơi để bạn thoả sức sáng tạo, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, Ban Lãnh đạo tạo điều kiện tốt nhất để bạn có nhiều cơ hội phát triển bản thân và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

