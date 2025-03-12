Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bluesea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thực hiện các bước quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. (Sản phẩm : Thiết bị nhà bếp, điện máy, điện gia dụng)

Báo cáo bán hàng.

Tìm kiếm và thúc đẩy các quan hệ với khách hàng.

Trực hotline công ty, trả lời tin nhắn facebook, zalo,..

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 23 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng trở lên

Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó

Làm việc tại Quận 12, Thủ Đức

Không đi thị trường

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bluesea Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8tr + Doanh số

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng

Tư vấn bán sản phẩm điện máy, và phụ kiện liên quan.

Lương cứng thoả thuận theo năng lực + hoa hồng

Được tham gia BHXH, BHYT... và các chế độ khác theo quy định Nhà nước

Được tham gia team building và các chuyến du lịch của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bluesea

