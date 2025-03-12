Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bluesea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bluesea
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Thực hiện các bước quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. (Sản phẩm : Thiết bị nhà bếp, điện máy, điện gia dụng)
Báo cáo bán hàng.
Tìm kiếm và thúc đẩy các quan hệ với khách hàng.
Trực hotline công ty, trả lời tin nhắn facebook, zalo,..
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ từ 23 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng trở lên
Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó
Làm việc tại Quận 12, Thủ Đức
Không đi thị trường
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bluesea Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 8tr + Doanh số
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng
Tư vấn bán sản phẩm điện máy, và phụ kiện liên quan.
Lương cứng thoả thuận theo năng lực + hoa hồng
Được tham gia BHXH, BHYT... và các chế độ khác theo quy định Nhà nước
Được tham gia team building và các chuyến du lịch của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bluesea
