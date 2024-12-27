Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Paragon, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Khu vực:
01: HCM: Phụ Trách các hệ thống Hyber, Super thuộc International.
01: Mekong Phụ Trách toàn bộ Khu vực Mekong.
01: Phụ Trách toàn bộ khu vực Miền Bắc (Nghệ An trở ra)
Công việc:
Chịu trách nhiệm về target Sell In – Out khu phụ trách.
Tuyển dụng, đào tạo, Kiểm tra, Giảm sát tính thực thi nhân viên (PG/SR) tại điểm bán: kỹ năng bán hàng, tồn Kho, chương trình khuyển mãi, trưng bày…
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng trong hệ thống và khu vực được phân công.
Các nhiệm vụ khác.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm GSBH kênh MT, mạnh về tính thực thi, ưu tiên nghành hóa mỹ phẩm.
Có mối quan hệ tốt với hệ thống siêu thị, khu vực.
TN CĐ, ĐH. Thành thạo tin học văn phòng.
Chịu khó di chuyển, đi thị trường.
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm GSBH kênh MT, mạnh về tính thực thi, ưu tiên nghành hóa mỹ phẩm.
Có mối quan hệ tốt với hệ thống siêu thị, khu vực.
TN CĐ, ĐH. Thành thạo tin học văn phòng.
Chịu khó di chuyển, đi thị trường.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

