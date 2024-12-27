Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Khu vực:

01: HCM: Phụ Trách các hệ thống Hyber, Super thuộc International.

01: Mekong Phụ Trách toàn bộ Khu vực Mekong.

01: Phụ Trách toàn bộ khu vực Miền Bắc (Nghệ An trở ra)

Công việc:

Chịu trách nhiệm về target Sell In – Out khu phụ trách.

Tuyển dụng, đào tạo, Kiểm tra, Giảm sát tính thực thi nhân viên (PG/SR) tại điểm bán: kỹ năng bán hàng, tồn Kho, chương trình khuyển mãi, trưng bày…

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng trong hệ thống và khu vực được phân công.

Các nhiệm vụ khác.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm GSBH kênh MT, mạnh về tính thực thi, ưu tiên nghành hóa mỹ phẩm.

Có mối quan hệ tốt với hệ thống siêu thị, khu vực.

TN CĐ, ĐH. Thành thạo tin học văn phòng.

Chịu khó di chuyển, đi thị trường.

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh