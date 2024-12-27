Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 172 - 174 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

· Liên hệ và giới thiệu sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng từ danh sách khách hàng tiềm năng do Công ty cung cấp.

· Tư vấn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của khách hàng. Khơi gợi nhu cầu sử dụng bảo hiểm và thuyết phục khách hàng.

· Gọi điện đặt cuộc hẹn với khách hàng để Bộ phận Kinh doanh trực tiếp gặp khách hàng ký hợp đồng và đóng phí.

· Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai đăng ký mua bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu/giấy tạm trú, giấy tờ chứng minh thu nhập, hồ sơ bệnh án, v.v.. tùy theo điều kiện của từng loại bảo hiểm.

· Chăm sóc khách hàng trước và sau mua sản phẩm bảo hiểm: giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại và vấn đề của khách hàng.

· Mời khách hàng tham gia sự kiện, hội thảo nhằm gia tăng tỷ lệ chốt hợp đồng.

· Thực hiện một số báo cáo, công việc và hỗ trợ quản lý lên kế hoạch Telesales.

Yêu Cầu Công Việc

· Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên

· Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế.

· Chấp nhận sinh viên mới ra trường có đam mê với lĩnh vực kinh doanh.

· Ứng viên đã có kinh nghiệm về telesales, chăm sóc khách hàng, kinh doanh là một lợi thế.

· Kỹ năng: giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống, quản lý thời gian và tổ chức công việc.

· Giọng nói rõ ràng, truyền cảm, tự tin.

· Thời gian làm việc: Tối thiểu 5 buổi/tuần

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 25k/giờ + hoa hồng.

· Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

· Được tham gia hợp đồng lao động và chế độ xã hội.

· Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Tập đoàn.

· Có nhiều chương trình thi đua khen thưởng tới các nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

