Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 19 Tòa nhà A, Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Vinstar Group là agency media hoạt động trong mảng Out of Home với 16 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo - truyền thông.

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng là bộ phận marketing, phòng thu mua, trưởng phòng, … của các nhãn hàng (brand) ). Công việc sales online, không phải đi thị trường.

Tìm hiểu thương hiệu và sản phẩm của khách hàng để giới thiệu và tư vấn sản phẩm OOH đến khách hàng. (Out of home: bảng biển quảng cáo, LCD, LED, Billboard, quảng cáo trên xe buýt, taxi, grab, …)

Tích cực tìm hiểu thông tin và duy trì mối quan hệ với khách hàng đã liên hệ được.

Là cầu nối giữa KH và bộ phận triển khai, các bộ phận liên quan về dự án của khách hàng.

Đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số theo chỉ tiêu được giao.

Trình độ Cao đẳng - Đại học (ưu tiên: các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại, ...)

Đặc biệt phù hợp với ứng viên có ít kinh nghiệm, ngoại hình ưa nhìn hoặc muốn chuyển đổi ngành nghề.

Có từ 06 tháng trở lên tại vị trí nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, bất động sản, bảo hiểm, tài chính, khóa học, phần mềm, bán gói dịch vụ, …

Biết cách tiếp cận và thu hút nhu cầu khách hàng.

Chủ động hoàn thành công việc và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Sản phẩm độc quyền và mới được phát triển trong ngành quảng cáo.

Thị trường tiềm năng lớn, cạnh tranh nội bộ trong đội ngũ thấp.

Lương, phụ cấp theo level (lộ trình rõ ràng): trao đổi khi gặp mặt.

Hoa hồng, thưởng phát sinh được tính riêng: là thu nhập tăng thêm.

Du lịch, sinh nhật, bốt cá nhân phục vụ cho nhu cầu gọi điện, riêng tư;

BHXH, BHYT, BHTN.

