Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái
- Bình Dương:
- Cà Mau
- Long An
- Bạc Liêu
- TP Hồ Chí Minh, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Quản lý bộ phận bán hàng của Công ty tại khu vực NPP được giao:
Hoạch định kế hoạch kinh doanh phù hợp để thúc đẩy doanh thu.
Định hướng nhóm bán hàng thực hiện đúng kế hoạch
Đào tạo, tuyển dụng nhân viên bán hàng
Quản lý số lượng hàng hóa
Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ
Chịu trách nhiệm tăng doanh thu cho Công ty:
Đảm bảo doanh số theo chỉ tiêu: Đại diện bộ phận kinh doanh, chịu trách nhiệm cho doanh số của Team. Cập nhật, phân tích và theo sát kết quả kinh doanh từng tuần, tháng, quý và theo giai đoạn chiến lược.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Xây dựng mối quan hệ, giao tiếp tốt với khách hàng để hiểu thêm về thị trường. Thông qua khách hàng đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên.
Tìm hiểu thị trường và tâm lý khách hàng để đưa ra những chiến lược, kế hoạch giúp gia tăng doanh thu.
Trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, phàn nàn từ khách hàng, Nhà phân phối, nhân viên ... (trong giới hạn cho phép),
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KINH NGHIỆM: Tối thiểu từ 2 năm ở vị trí Giám sát
KIẾN THỨC:
Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực ngành hàng FMCG.
Thành thạo các phần mềmMS Office và phần mềm cơ sở dữ liệu DMS.
KỸ NĂNG:
Kỹnăng lãnh đạo, giao tiếp tốt.
Kỹ năng tư duy, phán xét và xử lý vấn đề.
Có tinh thần làm việc nhóm.
Kỹ năng phân tích thị trường, sản phẩm.
Kỹ năng quản trị rủi ro, quản lý thời gian.
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc : Hưởng 85% (Thử việc 02 tháng) Ký hợp đồng chính thức với công ty
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo qui định
Thưởng tháng 13 và các ngày Lễ
Tiền thâm niên hàng năm
Nghỉ lễ và nghỉ phép theo qui định
Du lịch hàng năm
Được đào tạo chuyên môn
Nhiều chế độ hấp dẫn khác
Địa điểm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
