Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Cà Mau - Long An - Bạc Liêu - TP Hồ Chí Minh, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Quản lý bộ phận bán hàng của Công ty tại khu vực NPP được giao:

Hoạch định kế hoạch kinh doanh phù hợp để thúc đẩy doanh thu.

Định hướng nhóm bán hàng thực hiện đúng kế hoạch

Đào tạo, tuyển dụng nhân viên bán hàng

Quản lý số lượng hàng hóa

Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ

Chịu trách nhiệm tăng doanh thu cho Công ty:

Đảm bảo doanh số theo chỉ tiêu: Đại diện bộ phận kinh doanh, chịu trách nhiệm cho doanh số của Team. Cập nhật, phân tích và theo sát kết quả kinh doanh từng tuần, tháng, quý và theo giai đoạn chiến lược.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Xây dựng mối quan hệ, giao tiếp tốt với khách hàng để hiểu thêm về thị trường. Thông qua khách hàng đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên.

Tìm hiểu thị trường và tâm lý khách hàng để đưa ra những chiến lược, kế hoạch giúp gia tăng doanh thu.

Trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, phàn nàn từ khách hàng, Nhà phân phối, nhân viên ... (trong giới hạn cho phép),

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học - Cao Đẳng

KINH NGHIỆM: Tối thiểu từ 2 năm ở vị trí Giám sát

KIẾN THỨC:

Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực ngành hàng FMCG.

Thành thạo các phần mềmMS Office và phần mềm cơ sở dữ liệu DMS.

KỸ NĂNG:

Kỹnăng lãnh đạo, giao tiếp tốt.

Kỹ năng tư duy, phán xét và xử lý vấn đề.

Có tinh thần làm việc nhóm.

Kỹ năng phân tích thị trường, sản phẩm.

Kỹ năng quản trị rủi ro, quản lý thời gian.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: (Lương+Phụ cấp: 12.000.000đ + Thưởng Doanh số)

Thử việc : Hưởng 85% (Thử việc 02 tháng) Ký hợp đồng chính thức với công ty

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo qui định

Thưởng tháng 13 và các ngày Lễ

Tiền thâm niên hàng năm

Nghỉ lễ và nghỉ phép theo qui định

Du lịch hàng năm

Được đào tạo chuyên môn

Nhiều chế độ hấp dẫn khác

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh

- Cà Mau

- Long An

- Bạc Liêu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái

