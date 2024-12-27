Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Việc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Việc
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Việc

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 10/2 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Tiếp quản và chăm sóc bán hàng các thị trường được bàn giao (chào bán đến các đại lý, cửa hàng)
Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các khách hàng mới. Ngành nghề: Các sản phẩm chăm sóc cá nhân
Tư vấn, chăm sóc và giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có) trong thị trường được phân công.
Đàm phán với khách hàng các vấn đề thanh toán, giá cả, chốt đơn hàng.
Thị trường: Các quận 3,5,6,8,10,11, Tân Phú phụ trách các quận nào thì khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể.
Đi thị trường T2-T7
Báo cáo công việc khi đi thị trường qua App, Zalo
Bán sản phẩm của Công Ty Wipro Consumer Care Việt Nam

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 20 - 45.
Tốt nghiệp từ Trung học PT trở lên, có sức khỏe tốt.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh thị trường.
Chịu khó, thích công việc đi kinh doanh thị trường, năng động, nhiệt tình.
Khả năng học hỏi, trung thực, có tâm với nghề và có tính gắn bó.

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Việc Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : [Lương cứng + Phụ cấp]: 7,2 triệu + hoa hồng + thưởng. Thu nhập trung bình 10 - 15 triệu/tháng
• Cơ chế kinh doanh rõ ràng, minh bạch. Chính sách bán hàng cạnh tranh. Sản phẩm uy tín.
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
• Phúc lợi đầy đủ: đồng phục, thưởng Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, quà Tết, ....
• Môi trường làm việc năng động và phát huy được năng lực của bản thân. Team kinh doanh năng động, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Việc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Việc

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Việc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 11 – Cao ốc Tuildonai, số 119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

