Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Winmed Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An, TP Vinh, Huyện Hoài Đức

Nhân viên kinh doanh

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Năng động, nhiệt huyết trong công việc.

Ngoại hình ưa nhìn.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành Thiết bị Y tế.

Tại Công ty Cổ phần Winmed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương không giới hạn

Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Làm việc giờ hành chính

Được đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ theo luật lao động.

Được đào tạo sale bài bản từ A – Z

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Được hỗ trợ đào tạo kiến thức về mặt hàng Thiết bị Y tế, Nha khoa, Thẩm mỹ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Winmed Việt Nam

