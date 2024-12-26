Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Winmed Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Winmed Việt Nam
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 28 Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An, TP Vinh, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Năng động, nhiệt huyết trong công việc.
Ngoại hình ưa nhìn.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành Thiết bị Y tế.
Tại Công ty Cổ phần Winmed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương không giới hạn
Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Làm việc giờ hành chính
Được đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ theo luật lao động.
Được đào tạo sale bài bản từ A – Z
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Được hỗ trợ đào tạo kiến thức về mặt hàng Thiết bị Y tế, Nha khoa, Thẩm mỹ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Winmed Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
