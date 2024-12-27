Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 250 Bình Thới, phường 10, Quận 11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo.

Liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Kỹ năng bán hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Nghỉ mát hàng năm, team building, hoạt động nội bộ sôi nổi, hấp dẫn.

Thưởng lễ, tết, thưởng năng suất, lương tháng 13 và nghỉ phép theo quy định.

Phụ cấp khác :Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin