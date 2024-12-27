Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Xưởng K19 - K20, KCN KIZUNA 3, KCN Tân Kim Mở Rộng - Tỉnh Long An - 02 - 04 Bến Cần Giuộc, Quận , Hồ Chí Minh, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh như chăm sóc khách hàng, quản lý và phát triển đơn hàng.

- Các công việc có liên quan khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nữ ( dưới 35 tuổi )

- Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh giao tiếp trong công việc.

- Có kinh nghiệm về kinh doanh, quản lý đơn hàng.

- Có khả năng đàm phán, có kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý nhiều mã hàng khác nhau.

- Cẩn thận, có trách nhiệm, hòa đồng, chịu được áp lực công việc.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel,…)

- Lương theo kinh nghiệm và năng lực (từ 10~12 triệu VNĐ)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét tăng lương hằng năm.

- Thưởng tháng 13.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 tới thứ 7 từ 7h30 đến 16h05 (Có nghỉ thứ 7 nhưng không cố định)

- Nghỉ trưa: 12h00~12h30; nghỉ giữa giờ: 9h30~9h40.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO