Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Xưởng K19

- K20, KCN KIZUNA 3, KCN Tân Kim Mở Rộng

- Tỉnh Long An

- 02

- 04 Bến Cần Giuộc, Quận , Hồ Chí Minh, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh như chăm sóc khách hàng, quản lý và phát triển đơn hàng.
- Các công việc có liên quan khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nữ ( dưới 35 tuổi )
- Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh giao tiếp trong công việc.
- Có kinh nghiệm về kinh doanh, quản lý đơn hàng.
- Có khả năng đàm phán, có kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý nhiều mã hàng khác nhau.
- Cẩn thận, có trách nhiệm, hòa đồng, chịu được áp lực công việc.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel,…)
- Lương theo kinh nghiệm và năng lực (từ 10~12 triệu VNĐ)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét tăng lương hằng năm.
- Thưởng tháng 13.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 tới thứ 7 từ 7h30 đến 16h05 (Có nghỉ thứ 7 nhưng không cố định)
- Nghỉ trưa: 12h00~12h30; nghỉ giữa giờ: 9h30~9h40.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

